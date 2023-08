Akademiki pękają w szwach

O sytuacji na rynku akademików mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE:

Według danych GUS w 2021 roku (najnowsze dostępne dane) uczelnie wyższe miały w całej Polsce 456 domów studenckich z ponad 112 tys. miejsc. Według badania CBRE z pierwszej połowy 2023 roku na ośmiu największych rynkach akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Łódź, Lublin i Katowice) w 70 akademikach prywatnych o różnym standardzie było ok. 13,1 tys. miejsc, z czego do klasy nowoczesnych aktywów inwestycyjnych można według CBRE zaliczyć obiekty należące do ośmiu sieci o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym obejmujące niemal 8 tys. łóżek.

Mała baza

Według danych GUS najwięcej publicznych akademików jest w woj. mazowieckim (89 domów studenckich z ponad 18 tys. miejsc), dalej - w woj. małopolskim (52 akademiki z 17,5 tys. miejsc), a w woj. pomorskim, śląskim i lubelskim jest po 35 akademików publicznych. Liczba miejsc w akademikach waha się w tych trzech województwach od ok. 7 do ponad 8 tys.

W woj. dolnośląskim są z kolei 32 akademiki z niemal 7,8 tys. miejsc. W pozostałych województwach liczba dostępnych miejsc waha się od niespełna 2 tys. do blisko 5 tys. Choć dane GUS podawane są dla województw, to akademiki zlokalizowane są przede wszystkim w głównych miastach.