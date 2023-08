Polacy wybierają małe domy. Także na tani kredyt

Eksperci Nieruchomosci-online.pl zaznaczają, że domami interesują się nie tylko rodziny z dziećmi, ale też, i to coraz częściej - pary, a nawet single. W programie tanich kredytów para może dostać do 600 tys. zł kredytu. Maksymalny wkład własny nie może przekraczać 200 tys. zł, co pozwala kupić dom w cenie do 800 tys. zł. - W praktyce oznacza to, że na popycie wygenerowanym przez rządowy program korzystają więc głównie mniejsze, lokalne rynki – mówią analitycy serwisu.

– Analiza ogłoszeń na naszym portalu pokazuje, że w ofercie nie brakuje domów blisko głównych miast, wpisujących się cenowo w program dopłat – mówi Rafał Bieńkowski. - Według danych z początku sierpnia w promieniu 20 km od Warszawy jest dostępnych ponad 1 tys. domów z ceną ofertową do 800 tys. zł. Są to budynki o różnym standardzie. W takie samej odległości od Krakowa jest dostępnych ponad 800 takich ofert, a w przypadku Wrocławia czy Łodzi ok. 700.

– Domy cieszą się dużym zainteresowaniem, jeśli oferta jest interesująca, a stosunek ceny do jakości jest właściwy – mówi Łukasz Gilis, właściciel biura nieruchomości RE/MAX Family.

Jak wskazuje badanie nastrojów rynkowych przeprowadzone po II kwartale, pośrednicy są jednak podzieleni w prognozach dotyczących cen domów. 45 proc. agentów jest zdania, że w najbliższych miesiącach domy jeszcze podrożeją, a 42 proc., że wysokie ceny ustabilizują się. Jedynie 13 proc. agentów wierzy, że ceny mogą spaść.