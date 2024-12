Program mieszkaniowy do końca marca

Minister dodał, że „bardzo ubolewa”, że data, jaką jest rocznica rozpoczęcia działalności rządu nie wystarczy, ten rok nie wystarczy, żeby wspólny pogląd ustalić”. - Są sprawy, które czasami wymagają dłuższego okresu, niż rok – podkreślał w radio ZET minister rozwoju. - Najbliższe tygodnie dadzą odpowiedź tym, którzy dziś są zaniepokojeni, że mamy uzgodnienie i kompleksowy pomysł na pomoc – zapewnił.

Minister Paszyk zapowiedział jednocześnie, że w pierwszym kwartale przyszłego roku nie tylko pokaże program. - Wejdziemy w fazę jego procesu legislacyjnego – mówił.

Czy oznacza to, że program mieszkaniowy ujrzy światło dzienne do końca marca? Minister podkreślił, że „tego wymaga taka ilość środków, jakie przewiduje budżet”. - Inaczej pieniądze przepadną. A jest to 4,2 mld złotych w budżecie na przyszły rok”.

W ostatni wtorek resort rozwoju pokazał tzw. założenia ustawy podażowej. Ma ona uwolnić tereny pod budownictwo – znajdujące się w zasobach Skarbu Państwa. Rząd zapowiada też uwolnienie ziemi rolnej.