Tropienie okazji

– Ostatnie tygodnie to trochę większa aktywność deweloperów mająca wspomóc sprzedaż – mówi Marcin Krasoń, ekspert Otodom Analytics. – Z jednej strony pojawiły się promocje – zarówno cenowe, jak i te z nagrodami – widać zwiększone wydatki na skuteczny marketing, ale i zmianę podejścia w rozmowie z klientami. Nieco łatwiej jest dziś wynegocjować niższą cenę, choć warto na taką rozmowę w biurze sprzedaży pójść przygotowanym – dodaje. To właśnie skuteczniejszemu marketingowi eksperci Otodom Analytics przypisują przełamanie słabszej passy i wzrost sprzedaży mieszkań w czerwcu wobec maja. – Teraz mamy wakacje, więc raczej znów będzie spokojniej, a do jesieni wiele może się jeszcze zdarzyć. Niezmiennie zagadką jest program wsparcia kredytobiorców „Na start” – mówi Krasoń.

Jan Dziekoński, założyciel portalu Fltr.pl, podkreśla, że akcji promocyjnych przybywa, bo sprzedaż mieszkań jest niższa niż w I kwartale br., a tym bardziej niż w 2023 r., a podaż mocno wzrosła – szykowana pod program „Na start”, którego spodziewano się po wakacjach. – Dlatego, by zachować w miarę sensowne tempo sprzedaży, deweloperzy sięgają po różne rozwiązania. Najczęstsze to obejmowanie rabatami wybranych mieszkań, to może być obniżka ceny o 5–10 proc., to może być dodanie miejsca postojowego. Mówimy o upustach rzędu 70–80 tys. zł w inwestycjach, gdzie lokale sprzedawane są po 1 mln zł. Druga opcja to korzystne dla klientów harmonogramy płatności typu 20/80 czy 10/90. Kolejne rozwiązania to konkursy typu wygraj samochód. Co ciekawe, jeden z portali z ofertami z rynku pierwotnego oferuje 100 tys. zł w konkursie dla osób, które kupią lokal za jego pośrednictwem. Mamy wreszcie rabaty związane z kosztami dodatkowymi: opłacanie rat kredytu, gwarantowany zwrot w pierwszym roku jakby funkcjonowania lokalu na rynku najmu – mówi Dziekoński.

Czytaj więcej Nieruchomości mieszkaniowe W czerwcu sprzedaż mieszkań drgnęła, firmy najwyraźniej mocniej się postarały Eksperci Otodom Analytics tłumaczą czerwcowe przełamanie spadkowej tendencji sprzedaży lokali dostosowaniem się przez deweloperów do realiów: znów mamy rynek kupującego, więc trzeba bardziej zabiegać o klientów. Czy ten trend się utrzyma?

Jarosław Jędrzyński, ekspert RynekPierwotny.pl, relacjonuje że w bazie portalu promocyjnych ofert deweloperów jest teraz około 200. – Nie jest to imponująca liczba, zwłaszcza że większość to oferty powtarzalne od poszczególnych firm deweloperskich. Niewykluczone jednak, że w najbliższych miesiącach skala promocji może znacząco wzrosnąć – ocenia Jędrzyński. – Jak zwykle dominującą formą promocji inwestycji deweloperskich są rabaty cenowe – to kilka procent, kilkadziesiąt tys. zł, w wybranych przypadkach przekraczając nawet 100 tys. zł. Następnie miejsca postojowe w garażu gratis lub z dużym upustem cenowym. Podobnie jest z komórkami lokatorskimi. Znajdziemy też sporo promocyjnych harmonogramów płatności. Deweloperzy oferują też programy wykończenia mieszkań, a także bony o wartości 6–8 tys. zł na zakupy sprzętu AGD – wylicza. Ekspert przyznaje, że akcja promocyjna deweloperów powoli, ale systematycznie się rozkręca. Firmy dość odważnie ruszają z kolejnymi inwestycjami, nie mając do końca pewności co do perspektyw popytu. Wciąż pod dużym znakiem zapytania stoi program „Na start”. Jeśli ostatecznie ta inicjatywa spali na panewce, dalsza eskalacja akcji promocyjnej deweloperów wydaje się przesądzona.