Chcecie odblokować ziemię rolną?

Planujemy zniesienie ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi w miastach, bo to nie przystaje do wymogów współczesnych czasów i stanowi jedną z barier w budownictwie mieszkaniowym. Propozycja nie jest zupełnie nowa, gdyż analogiczne rozwiązania przewidziano już w 2023 r. w przepisach reformujących system planowania przestrzennego. Wówczas jednak przyjęto, że zmiany wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2026 r. My chcemy wdrożyć te rozwiązania szybciej.

Druga kwestia to likwidacja określonego na poziomie krajowym normatywu parkingowego, czyli wskaźnika mówiącego o liczbie miejsc parkingowych w inwestycjach realizowanych na podstawie specustawy mieszkaniowej (tzw. lex deweloper – red.). O tym, ile miejsc parkingowych przypadnie na mieszkanie w inwestycjach powstających na podstawie tej ustawy, będą decydować samorządy, tak jak funkcjonuje to w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach objętych planem miejscowym.

Kolejne inicjatywy to umożliwienie w uproszczonej procedurze dobudowy kondygnacji, o co rynek bije się od lat. Chcemy też oczywiście przyspieszyć procedury inwestycyjne. Rozważamy także dwuletnie moratorium na opłaty planistyczne. Kolejna kwestia: chcemy też pomóc gminom, by mogły w BGK zaciągać preferencyjne, nawet częściowo umarzalne, kredyty na budowę infrastruktury – bo to też jedna z barier rozwoju. Chcemy też dać narzędzia, by samorządy pozyskiwały środki na budowę infrastruktury – np. w postaci opłat przy wydaniu pozwolenia na użytkowanie mieszkań. Deweloperzy czasem partycypują w kosztach budowy infrastruktury, ale nie jest to reguła.

Jest jeszcze czwarty filar, czyli REIT-y. Pracujemy z Ministerstwem Finansów nad modelem działania spółek inwestujących w nieruchomości, w tym w mieszkania na wynajem.

Uzupełniająco planujemy wspierać budowę akademików we współpracy z uczelniami. Studenci też bardzo potrzebują przystępnych cenowo lokali.