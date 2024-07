Mat.prasowe

– W relacjach agentów nieruchomości coraz częściej pojawiają się wzmianki o większej elastyczności osób sprzedających podczas negocjacji. Na niektórych rynkach „urwanie” 5-10 proc. z ceny ofertowej nie jest już tak trudne jak kilka miesięcy temu – mówi Rafał Bieńkowski. - Wygląda więc na to, że właściciele mieszkań w niektórych miastach spuścili z tonu. Prawdopodobnie zdali sobie sprawę, że liczba ofert na rynku jest zbyt duża w stosunku do popytu.

Inwestor bardziej ostrożny

Drugi kwartał przyniósł dwie zauważalne zmiany w zachowaniu kupujących. - Po pierwsze – wzrosła nieco aktywność rodzin z dziećmi (z 21 do 23 proc.). Można to wiązać z obietnicą kredytu „Na start”, który ma najbardziej wspierać rodziny wielodzietne – mówi Bieńkowski.

Po drugie – spadł nieco odsetek osób planujących kupić mieszkanie w celach inwestycyjnych (z 7 do 5 proc.). - To z kolei można wiązać z trudniejszą z perspektywy inwestora sytuacją na rynku najmu – mówi przedstawiciel serwisu. - Mieszkania nie wynajmują się już z dnia na dzień i coraz częściej można liczyć na obniżki. Przez to rentowność spada, więc zainteresowanie kupnem lokali na wynajem również.