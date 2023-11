Nawet 3495 zł z ZUS dla dorosłych niepełnosprawnych już od Nowego Roku

Warto pośpieszyć się z wnioskiem do ZUS o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego, gdyż wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stanie się ostateczna. To powoduje, że zostało niewiele czasu, by uzyskać decyzję komisji i otrzymać świadczenie już w styczniu 2024 r., jeśli komisja przyzna 87-100 pkt.

Czytaj więcej Niepełnosprawni Wysokość świadczenia (nie)zależna od potrzeb Osoba, która ze względu na niepełnosprawność intelektualną nie powinna zostać sama w domu, może nie otrzymać świadczenia wspierającego.

Kryteria nieco szersze

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia będzie polegało na ocenie, jaki zakres wsparcia jest niezbędny osobie, która utraciła autonomię fizyczną, psychiczną, intelektualną lub sensoryczną, by zapewnić tej osobie niezależność. Komisja oceni, czy osobie niepełnosprawnej potrzebne jest wsparcie jednej lub więcej osób albo urządzeń czy technologii wspomagających funkcjonowaniu w określonych obszarach życia. Ocena będzie uwzględniała każdy aspekt życia osoby niepełnosprawnej, a pod uwagę będzie brany m.in. wiek, zdolność do samodzielnego wykonywania określonych czynności.

Czy trzeba będzie stawić się przed komisją w przychodni lub ZUS? Niekoniecznie. Ocena będzie dokonywana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub, na jej wniosek, w miejscu zorganizowanym przez zespół oceniający.

Ile wyniesie świadczenie wspierające

Kwota przyznanego świadczenia wspierającego będzie zależeć od liczby przyznanych punktów. Są one przyznawane według bardziej szczegółowych kryteriów niż w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności. Komisja medyczna weźmie pod uwagę m.in. wiek, zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, jej wiek. Poziom potrzeby wsparcia ustalany będzie na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o to wsparcie., dlatego niepełnosprawny Konieczne jest odrębne postępowanie przed zespołem medycznym.

Kwota świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, co oznacza, że wraz z jej wzrostem będzie wzrastało świadczenie wspierające. W zależności od poziomu potrzeby wsparcia, świadczenie zostanie przyznane w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej.