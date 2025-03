Dlaczego nie pamiętamy pierwszych lat życia? Najnowsze wyniki badań

Do badania użyto funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). W czasie eksperymentu dzieciom pokazywano serię obrazów, każdy przez 2 sekundy. Rezonans rejestrował aktywność w ośrodku mózgu zwanym hipokampem, który jest odpowiedzialny za pamięć.

– Hipokamp to głęboka struktura mózgu, która nie jest widoczna dla standardowych metod, więc musieliśmy opracować nowe podejście do przeprowadzania eksperymentów pamięciowych z dziećmi wewnątrz maszyny do rezonansu magnetycznego – powiedział dr Nick Turk-Browne, główny autor badania i profesor na wydziale psychologii Uniwersytetu Yale. –Tego rodzaju badania były wcześniej prowadzone głównie podczas snu niemowląt, ponieważ dużo się poruszają, nie mogą wykonywać poleceń i mają krótki czas koncentracji – dodaje.

Chwilę później pokazano dzieciom dwa obrazy obok siebie – jeden, który widziały wcześniej, i drugi – nowy. Naukowcy śledzili ruchy gałek ocznych, by dowiedzieć się, na którym obrazie dzieci koncentrują się dłużej. Jeśli niemowlę patrzyło dłużej na znajomy obraz, sugerowało to, że go rozpoznało, co uznano za przywołanie go w pamięci.

Co wykazały badania?

Naukowcy przeanalizowali skany rezonansu dzieci, które dłużej patrzyły na znajomy obraz, porównując je z tymi, które nie miały preferencji. Badania wykazały, że hipokamp był bardziej aktywny u starszych dzieci podczas kodowania wspomnień.

Poza tym tylko dzieci powyżej 12. miesiąca życia wykazywały aktywność w korze oczodołowo-czołowej, która odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu decyzji związanych z pamięcią i rozpoznawaniem.