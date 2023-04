Pajęczyce zjadające samce po seksie, udają martwe, by samiec z nimi kopulował

Pająki po kopulacji zostały zamrożone, tak aby badacze mogli sprawdzić skład chemiczny ich ciał pod kątem tego, czy może on wywołać takie zachowanie. Gdyby skład chemiczny ciała samicy podobny do samic znieczulonych - na potrzeby eksperymentu - za pomocą znieczulenia, wówczas wskazywałoby to, że samce uwalniają jakąś substancję, która wprowadza samice w stan seksualnej katalepsji.



Jak się jednak okazało skład chemiczny ciała samicy był podobny do tego, jaki stwierdzono u samic udających martwe w ramach mechanizmu obronnego i inny od tego, u samic, które znieczulono. To wskazuje, że samice tylko udają martwe.

Samce pająków z rodziny pogońcowatych same udają martwe, by samice ich nie zjadły

- Do kopulacji dochodzi tylko wtedy, gdy samica wejdzie w stan seksualnej katalepsji, gdyby się tak nie zachowała, do kopulacji by nie doszło - mówi Mark Elgar, biolog ewolucyjny z Uniwersytetu w Melbourne, współautor badania.



Badacze odkryli, że tuż po kopulacji samica "ożywa" pokazując, że jest w stanie kontrolować to, jak długo udaje martwą oraz że samce są świadome, iż samica w rzeczywistości nie jest martwa.



Badacze nie wiedzą czy zachowanie samic to mechanizm wypracowany przez samice, by zwiększyć szansę na kopulację z samcem, czy też mechanizm obronny samców, by uniknąć zjedzenia przez samicę po seksie.