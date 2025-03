Materiał powstał w ramach projektu Największy Mecenas Kultury

Od dawna spółka jawi się jako sponsor największych instytucji, jak Teatr Wielki – Opera Narodowa czy Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ale kultura to nie tylko flagowe przedsięwzięcia, ale również instytucje zlokalizowane bliżej ludzi, w tym gminne i miejskie ośrodki kultury czy biblioteki publiczne.

Minęło już wiele miesięcy od niszczycielskiej powodzi, która nawiedziła Polskę. Skutki żywiołu były dotkliwe, wiele osób straciło swój dobytek. Ucierpiało też co najmniej kilkadziesiąt obiektów, w tym domów kultury, świetlic, bibliotek i filii. Czasem dochodziło tylko do podtopień, kiedy indziej do zniszczenia lokali, mebli i zbiorów.

Wystarczy wspomnieć choćby sytuację Lądka-Zdroju. Mieszkańcy miasta stracili między innymi część miejscowej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rekreacji, woda zalała regały, szafki magazynowe a także samo pomieszczenie. Biblioteka straciła też część księgozbioru. Po powodzi organizowano zbiórki na jej remont - organizatorzy zbiórki podkreślali, że to nie tylko wypożyczalnia książek, ale też ośrodek wielu lokalnych inicjatyw kulturalnych. Takich historii w regionach, które nawiedziła powódź, jest więcej, wymienić można choćby filię Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Głuchołazach, Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze czy Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

W pierwszej kolejności pomoc kierowano do mieszkańców, którzy zostali pozbawieni dachu nad głową, do których domów wdarła się woda, pozostawiając za sobą spustoszenie. Wsparcia wciąż wymagają jednak również centra lokalnej kultury, które są dla miejscowych społeczności niezwykle istotne.

Totalizator Sportowy uruchomił program „Kultura w potrzebie”, skierowany do lokalnych ośrodków kultury, bibliotek, jednostek samorządu terytorialnego, które znalazły się na obszarze objętym stanem klęski żywiołowej. Celem jego jest przywrócenie normalnego działania placówek kulturalnych. Miejsca spotkań lokalnej społeczności powinny jak najszybciej odzyskać swoje pierwotne funkcje. Mieszkańcom należy się dostęp do domów kultury, teatrów, muzeów, bibliotek. By zaczęły one działać w normalnym trybie, a artyści i animatorzy kultury mogli kontynuować swoją pracę, konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych prac.

Program jest finansowany z pieniędzy z Zakładów Specjalnych w kwocie ponad trzech milionów złotych. W ramach inicjatywy do placówek kulturalnych, które ucierpiały w wyniku powodzi, trafią pieniądze na przeprowadzenie remontów, zakup sprzętu, uzupełnienie wyposażenia, w tym zakup książek i innych zbiorów oraz przywracanie obiektów do pełnej funkcjonalności. Podobną pomocą objęte będą też placówki sportowe.

Kwota dofinansowania pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 50 tysięcy złotych. Wnioski można składać od 2 kwietnia tego roku. Będą one przyjmowane do wyczerpania środków. Wkład własny nie jest obowiązkowy, choć w ocenie merytorycznej brana jest pod uwagę zadeklarowana wartość takiego wkładu. Sam czas trwania projektu przewidziany jest na dwanaście miesięcy. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, domów kultury, bibliotek, ośrodków sportu i rekreacji oraz innych instytucji kultury zaangażowanych w odbudowę i rewitalizację zniszczonych obiektów kulturalnych.

