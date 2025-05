To wyjątkowe na skalę światową wydarzenie, które po raz pierwszy zorganizowano w 2005 roku. Prezentuje muzykę europejską od klasycyzmu po współczesność w kontekście twórczości Fryderyka Chopina, który z jednej strony czerpał inspirację z dzieł kompozytorów wcześniejszych epok, a z drugiej – sam stanowił inspirację dla twórców, którzy żyli po nim. Dyrektorem artystycznym Festiwalu i jego twórcą jest Stanisław Leszczyński, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Koncertów jest bardzo wiele. Odbywają się one w różnych przestrzeniach – w salach warszawskiej Filharmonii Narodowej, w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, w Bazylice św. Krzyża, gdzie znajduje się serce Chopina oraz na Zamku Królewskim w Warszawie.

Tegoroczna edycja rozpocznie się i zakończy prezentacją utworów Jana Sebastiana Bacha, niemieckiego kompozytora barokowego niezwykle cenionego przez Fryderyka Chopina. W marcu bieżącego roku minęła 340. rocznica jego urodzin. Utwory Bacha będą przewijały się również w trakcie Festiwalu - wybitny polski klawesynista Władysław Kłosiewicz wykona w warszawskim Zamku Królewskim oba tomy Das Wohltemperierte Klavier. Zabrzmią również kompozycje m.in. Feliksa Janiewicza, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwika van Beethovena, Franza Schuberta, Gioacchino Rossiniego, Dymitra Szostakowicza czy Witolda Lutosławskiego. I oczywiście Fryderyka Chopina.

Program Festiwalu obejmuje 29 koncertów. Będą to wieczory wypełnione muzyką polską i europejską. Założeniem jest prezentowanie zarówno wykonawstwa współczesnego jak i historycznego - na instrumentach z epoki. Wystąpią wielkie sławy, w tym skrzypkowie Fabio Biondi i Alena Baeva oraz wielu znanych pianistów, jak Dang Thai Son, Piotr Anderszewski, Yulianna Avdeeva, Ivo Pogorelić, Bruce Liu, Aimi Kobayashi, Kyohei Sorita, Kate Liu czy Tomasz Ritter, a także cenione zespoły, w tym {oh!} Orkiestra, Il Giardino Armonico czy Apollon Musagète Quartett. Wystąpią także debiutanci, uczestnicy najbliższego Konkursu Chopinowskiego.

Każda edycja Festiwalu prezentuje twórczość Fryderyka Chopina w innym kontekście. Były już w przeszłości akcentowane związki Chopina z Włochami, pojawiały się odniesienia do Stanisława Moniuszki, analizowano inspiracje jego twórczością w muzyce XX wieku, eksponowany był także wątek patriotyczny.

„Moim marzeniem było, by w Warszawie, mieście Chopina, pojawiła się możliwość przedstawienia Chopina w kontekście europejskiej, ale też pozaeuropejskiej muzyki. Na samym początku nie wierzyłem, że ten projekt będzie miał szansę być kontynuowany aż tak długo” – mówił przy okazji jubileuszowej XX edycji Stanisław Leszczyński, odnosząc się do idei powstania cyklu. Jak zaznaczał, punktem wyjściowym przy powoływaniu do życia Festiwalu były instrumenty historyczne i styl historyczny. Kupno przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina przed laty fortepianu Erarda skłoniło ostatecznie Stanisława Leszczyńskiego do zorganizowania wydarzenia, w którym główną rolę będą odgrywały instrumenty historyczne. „Ideą było przybliżenie światu dźwięków i barw zbliżonych do tych, których doświadczał kompozytor” – mówił Leszczyński.

W dalszej kolejności myśl o odkrywaniu dawnych brzmień skłoniła wicedyrektora NIFC do powołania Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych. Pierwszą edycję (2018) wygrał znakomity polski pianista Tomasz Ritter, a drugą (2023) – Eric Guo z Kanady.

Festiwal „Chopin i jego Europa” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród melomanów. Wydarzenie ma swoją wierną publiczność. Ci, którzy trafią tu raz, wracają na kolejne koncerty. Również osoby, które nie dotrą do Warszawy, będą mogły posłuchać wybranych występów – część z nich dostępna będzie w streamingu on-line na kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina a także w transmisjach i retransmisjach na antenie Programu II Polskiego Radia.