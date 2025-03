Śmierć matki zastrzelonego rapera przyspieszyła sprzedaż hitów Notoriousa B.I.G.

Notorious B.I.G, ofiara porachunków w świecie hip hopu – zamordowany kilka miesięcy po zamachu na Tupaca – uważany jest za jednego z największych raperów. Zdążył nagrać m.in. debiutancki album „Ready to Die” (1994) z hitami „Juicy” i „Big Poppa”.

Śmierć Notoriousa B.I.G.

Jego pośmiertny drugi album „Life After Death” (1997) wydany dwa tygodnie po zastrzeleniu rapera w Los Angeles, zawiera przebojowe utwory „Hypnotize” i „Mo Money Mo Problems”.

Potem spuścizna Notoriousa dawała duże przychody dzięki umowom licencyjnym, merchandisingowi i pośmiertnym wydawnictwom. W 2020 roku raper został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

W grudniu 2023 roku Warner Music Group uruchomiła inspirowaną latami 90. grę wideo skupioną wokół rapera zatytułowaną „Breakin' B.I.G.”, która sytuuje graczy w dzielnicy opanowanej przez B.I.G. Wcześniej Warner Music uruchomił serię podcastów „Iconic Records: Life After Death”.