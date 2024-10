Historię P. Diddy'ego pozna 250 mln widzów Netfliksa. Film kręci raper 50 Cent

Raper, znany z albumu o znaczącym tytule „Get Rich or Die Tryin’” we współpracy z Netfliksem produkuje serial dokumentalny o P. Diddym – Seanie Combsie, który zgromadził fortunę o wartości 800 mln dolarów, założył słynną firmę Bad Boy Records, a obecnie jest oskarżony o handel ludźmi i wymuszenia, a także o napaści na tle seksualnym.

Nie tylko 50 Cent. Kto jeszcze jest producentem filmu o P. Diddym

Co ciekawe, dokument został zamówiony wcześniej niż media obiegły najważniejsze oskarżenia wobec Diddiego. Data premiery jest jeszcze nieznana, ale oprócz 50 Centa, film produkuje Alex Stapleton, która zasłynęła dokumentami o amerykańskich gwiazdach kina i sportu oraz o społeczności LGBT+. Producenci zapowiadają, że widzowie mogą się spodziewać każdego aspektu sprawy Diddy'ego, który został aresztowany 16 września.

Czytaj więcej Komentarze Michał Płociński: Sean „Diddy” Combs to potwór. Wszyscy w branży wiedzieli, a i tak dostawał nagrody Jeśli komuś się wydawało, że po licznych skandalach seksualnych w amerykańskim show-biznesie cokolwiek się zmieniło, to pora spojrzeć prawdzie w oczy: „canceluje” się ludzi za dwuznaczne zachowania na planie filmowym, a wokół brutalnych gangsterów jak Sean „Diddy” Combs panuje nadal zmowa milczenia.

„To historia o znaczącym wpływie na ludzi” – przekonują Alex Stepleton i 50 Cent we wspólnym oświadczeniu. „To złożona narracja obejmująca dekady, nie tylko nagłówki lub klipy, które do tej pory widzieliśmy. Pozostajemy niezłomni w naszym zobowiązaniu do dania głosu tym, którzy głosu nie mieli, i do przedstawiania autentycznych i pełnych niuansów perspektyw spojrzenia na sprawę”.

„Tylko 250 milionów na świecie ludzi ogląda Netfliksa” – ironizował 50 Cent na Instagramie. „To całkiem niezła oferta”.