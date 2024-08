Interweniowała policja. Aktywiści mieli obsypać wjazd pomarańczowym proszkiem i prezentowali baner z napisem „Nie stać nas na superbogaczy". Według nich „1% najbogatszych ludzi na świecie, miliarderów jak Taylor, odpowiada za tyle samo emisji CO2, co najbiedniejsze 2/3 ludzkości, czyli 5 miliardów ludzi". Jak to przeliczyli?

Warto dodać do tej kalkulacji, poza Taylor Swift, 65 tysięcy fanów na każdym koncercie. Taką liczbę wymieniła pierwszego dnia sama Taylor Swift. Wcześniej Mastercard pisał o 80 tysiącach.

Fani Taylor Swift znają każde słowo piosenki

Pośród 65 tysięcy widzów drugiego dnia byli na stadionie Julia Wieniawa, Kacper Kujawa, Agata i Piotr Rubikowie z córkami, Justyna Nagłowska, Jessica Mercedes, Małgorzata Kożuchowska, a także Agnieszka Hyży. Pierwszego dnia pojawił się Mateusz Smółka ze Spotify, którego serwery Taylor Swift przegrzewa już od dawna.

Pierwszego dnia pod szyldem „Suprise Songs” Amerykana, pośród 45 piosenek wieczoru, wykonała połączone „Mirrorball / Clara Bow”, akompaniując sobie na gitarze, a także „Suburban Legends / New Year's Day”, już z towarzyszeniem pianina. Zaś drugiego „I Can Fix Him (No Really I Can) / I Can See You” oraz „Red / Maroon”.