Taylor Swift w Victoria&Albert Museum w Londynie

Taylor Swift miała 16 lat, kiedy wydała debiutancki album, w którym połączyła tradycyjne country ze współczesnym popem, tworząc autobiograficzne piosenki na gitarę o problemach wieku dojrzewania . Z tego okresu country pochodzi zwiewna turkusowa sukienka z falbanami i designerskie błękitne kowbojskie buty ozdobione czerwonymi sercami. Taylor Swift występowała w tym stroju podczas trasy koncertowej „Soul2Soul II Tour”. Autentyczny jest także instrument - akustyczna gitara, na której wtedy grała.

„The Eras Tour” Taylor Swift

A najnowsze prezentowane kreacje to z jednej strony romantyczna błękitna suknia w kwiaty amerykańskiego projektanta Oscara de la Renty, w której Taylor Swift wystąpiła w październiku 2023 roku na premierze w Los Angeles filmu promującego jej rozpoczynającej się wówczas trasy: „The Eras Tour” .

A z drugiej surowa czarna sukienka w stylu wiktoriańskim, którą Taylor Swift miała na sobie w teledysku do singla „Fortnight” z 2024 roku z albumu „The Tortured Poets Department”.

Stylizacje Taylor Swift są zmienne. W płomiennie czerwonej sukni występowała w teledysku „I Bet You Think About Me” w 2021 roku. W żółtej w teledysku „Bejeweled” w 2022, gdzie wcielała się w Kopciuszka odrzucającego księcia z bajki. Piosenka pochodziła z albumu „Midnights”, który przyniósł jej czwartą nagrodę Grammy. W lawendowej tiulowej pozowała do okładki do albumu „Speak Now” z 2023 roku , pierwszego albumu napisanego w całości przez nią samą.