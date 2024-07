Brodka i powstanie warszawskie we współczesnych emocjach

– To projekt o Warszawie – mieście dla mnie szalenie ważnym – powiedziała Brodka. – Przedstawiam historię z perspektywy jednostki w dużej aglomeracji, ale interesuje mnie również energia krążąca między artystami, którzy się nią inspirowali. Warszawa kojarzy mi się z żywą tkanką, tętniącą życiem, jazzem. Pomyślałam, że płyta będzie w dużej mierze instrumentalno-jazzowa. Bo jazz to ruch, ciągła zmiana. Praca nad „WAWĄ” dała mi możliwość opowiedzenia o Powstaniu w nieoczywisty sposób, od strony humanistycznej. Na muzykę i towarzyszące jej dźwięki przenosimy emocje zrywu, romantyzmu, okrucieństwa wojny, niepewności, melancholii, żałoby. Dlatego też na tej płycie mówię o tym wydarzeniu poprzez analizę różnych emocji. Poprzez dźwięki opowiadam o naszym człowieczeństwie, przez co przeszliśmy – opowiada Brodka.

„Hejnał warszawski” powstał z połączenia „Warszawianki” i powstańczego „Marszu Mokotowa”. Teraz w porywający sposób improwizują go pianista Marcin Masecki i amerykański saksofonista Sam Gendel. Instrumentalne interpretacje to atut płyty. „Godzinę »W«” zagrało Błoto i powstał muzyczny thriller z wyjącymi syrenami. „Sen o Warszawie” zagrał jazzowy kwintet z Wrocławia EABS. „Wojnę!” Brygady Kryzys o zaczadzeniu paranoicznymi ideami przypomniał WaluśKraksaKryzys z duecie z Brodką.

– Chciałem zachęcić młodych ludzi do szukania swojej tożsamości, tego, kim są i byli ich przodkowie – powiedział Waluś. –Do niedawna czułem się osobą, dla której nawet najbliższa nasza historia jest, brutalnie mówiąc, obrazkiem z podręcznika, i nie potrafiłem się poczuć związany mocniej z krajem i z jego przeszłością. Natomiast kiedy włożyłem stosunkowo nieduży wysiłek w to, żeby dowiedzieć się, co się działo w mojej okolicy, czyli w podkrakowskiej Skale, poczułem, że po tych samych chodnikach, po których ja idę do piekarni, chodzili ludzie, którzy być może zginęli w dramatyczny sposób. Dzieli nas różnica trzech pokoleń, czyli wszystko, co ich spotkało, działo się tak naprawdę przed chwilą. Podobne rzeczy, niestety, wydarzają się na świecie teraz ponownie, dlatego dla mnie udział w tym projekcie był możliwością, żeby nie rozpuszczać uwagi w bezrefleksyjnym przemijaniu.

Brodka podkreśla, że maksymą płyty jest „życie ponad wszystko”, bo to płyta uniwersalna, zarówno o Powstaniu, jak i ludziach żyjących w Warszawie dziś

Z kolei w piosence „Sierpień” Brodka stworzyła wieloznaczną opowieść, która dla jednych będzie historią zrywu powstańców, zaś dla nich opisem współczesnych porywów serca: „Chcieliśmy wierzyć/Że świat nie zagarnie/Ognia tych serc/Żaru tych ciał/Ognia tych serc”. Hades melodeklamuje „Moją drogę”.