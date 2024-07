Travis Scott z chórkiem Drake’a, The Weeknda i Beyonce w Krakowie

Kiedy rozpoczął się „Circus Maximus” z wypuszczoną z komputera frazą The Weeknda gigantyczny telebim zamienił się w gigantyczną kolumnadę. Zaraz potem w miksie hitów usłyszeliśmy gościnną zwrotkę Beyonce, ale z największą energią fani skandowali „I Know?”. Telebim był też ekranem telewizora i obrazem w kunsztownej ramie.

Chwilę potem poproszeni przez Travisa dani zapalili latarki, by szukać w Polsce utopii. Wygląda na to, że znaleźli. Na deser w „Meltdown” przemówił Drake. Nie zabrakło pieprznego „Wake Up” o urokach seksu o poranku. Był też suspens z nagłym przejściem Travisa przez płytę Tauron Areny, gdy Raper wyrósł na niej jak z podziemi z torującymi mu drogę ochraniarzami. Pewnie ze stu pilnowało sceny, rozstawionych ciasno, co metr.

Rytuałem Travisa, a jest to jego specjalność którą bił już rekord Guinessa, jest doprowadzenia do ekstazy fanów wielokrotnym rapowaniem „FE!N”. W Tauron Arenie Kraków również usłyszeliśmy go wiele razy. I żal tylko, że Travis odwołał w ostatniej chwili afterparty pod Wawelem. Ważne sprawy skierowały go do Houston. W Polsce żegnał go salut ustawionych na baczność reflektorów