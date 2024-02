Niezależni artyści zarabiają miliardy na Spotify

Kwota 4,5 miliarda dolarów jest czterokrotnie wyższa od tej, którą niezależne wytwórnie wygenerowały w Spotify w 2017 roku.

Spotify odpowiada za 20 proc. przychodów generowanych przez nagrania muzyczne

Dane Spotify przedstawiają tylko część większej całości. Platforma jest jednym z kilku serwisów streamingu audio na rynku, które generują przychody dla przemysłu muzycznego, a streaming z kolei stanowi tylko część całkowitych przychodów tej branży.

Spotify odpowiada obecnie za ponad 20 proc. przychodów generowanych przez nagrania muzyczne (liczba ta wzrosła z poniżej 15 proc. w 2017 r.).

Za artystów niezależnych uważa się tych, którzy nie nagrywają dla trzech największych koncernów Universal, Sony i Warner

Do niezależnych wytwórni w Polsce należy m.in. Kayax, SBM czy Mystic. Własnie ta ostatnia odpowiada m. in. za sukcesy takich artystów niezależnych jak Lech Janerka. Otrzymał on ostatnio pięć nominacji do Fryderyka.



Lecha Janerkę Akademia wskazała do nagrody w kategorii Album Roku Alternatywa za „Gipsowy odlew falsyfikatu”, Kompozytor Roku i Autor Roku.

Generalnie za artystów niezależnych uważa się tych, którzy nie nagrywają dla trzech największych koncernów Universal, Sony i Warner, choć to czysto umowny podział. Gwarantujące niezależność kontrakty mają również ci muzycy, którzy są związani z gigantami.