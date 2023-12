Pat Metheny na pięciu koncertach w Polsce

Gitarzysta wybrał dziewięć utworów, które można śmiało zaliczyć do najpiękniejszych, jakie kiedykolwiek nagrał solo. Tak się złożyło, że są to ballady, a Pat jest mistrzem nie tylko w komponowaniu nastrojowych, chwytliwych melodii, ale i znakomitym interpretatorem własnych utworów. Za każdym razem potrafi je zagrać inaczej, podkreślić inne ich cechy, a pod wpływem publiczności tchnąć w nie nową energię.

Tytuł albumu zapożyczył ze słownictwa muzyków, którzy gitarę z pudłem rezonansowym nazywają „box”.

– Na nagraniu znajdują się instrumenty tego typu, w tym prototyp nowej gitary, nad którą pracuję z firmą Ibanez – mówi Pat. – Chcę, aby ta gitara nawiązywała do stylu Charliego Christiana z okresu przedwojennego, co odzwierciedlają wykorzystane w niej przetworniki. Jednak to marzenia w ich najszerszym znaczeniu tworzą klimat tego zestawu utworów. Dla mnie muzyka istnieje w nieuchwytnym stanie, często wtedy, gdy zostaje odkryta poza jakimkolwiek szczególnym zamiarem. Mam nadzieję, że ludzie znajdą w niej swoje własne marzenia – podkreśla Metheny.

Na te koncerty Pat Metheny przygotował dla swoich fanów specjalne przesłanie:

- Naprawdę nie mogę się doczekać tej wyjątkowej trasy koncertowej, na której będę tylko ja. Zamierzam sięgnąć do wszystkich moich solowych płyt, począwszy od „New Chautauqua”. Przygotowałem mnóstwo materiału: narracji, opowieści z ekspresyjną improwizacją. To będzie dla mnie coś zupełnie innego, taka intymna relacja. Jako jeden z nielicznych amerykańskich artystów miałem przywilej bycia świadkiem przemian w Polsce i na przestrzeni dekad obserwować, jak rozkwita polska publiczność. To była niesamowita podróż. To, co pozostało niezmienne przez te wszystkie lata to ogromna muzykalność polskich słuchaczy. Grając dla trzech pokoleń polskiej publiczności mogłem doświadczyć, jak dobra muzyka jest głęboko zakorzeniona w polskiej kulturze. To naprawdę wyjątkowe i niepowtarzalne. Dla mnie to prawdziwy przywilej, że publiczność wciąż przychodzi na moje koncerty i podąża za moją muzyką – podkreśla gitarzysta.