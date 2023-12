Tytuł utworu nawiązuje do serii science fiction „Gwiezdne Wojny”, w której TK421 jest numerem identyfikacyjnym szturmowca, który otrzymał zadanie zbadania Sokoła Millennium uwięzionego w Gwieździe Śmierci.

Wydawnictwo trafi na półki sklepowe 15 marca.

Lenny Kravitz: ikona mody

W trakcie wieloletniej kariery Lenny Kravitz zdobył cztery nagrody GRAMMY, sprzedał 40 milionów płyt na całym świecie. Jego kariera rozpoczęła się w 1989 r., gdy ukazał się jego debiutancki album "Let Love Rule", zapowiadając późniejsze hity "Are You Gonna Go My Way", "Believe" czy "Fly Away". Poprzedni studyjny album „Raise Vibration” ukazał się w 2018 roku.

Kravitz niedawno został wyróżniony przez CFDA nagrodą „Fashion Icon Award”, a także został wybrany do Hollywood Walk of Fame w 2023 roku.

Bilety trafią do sprzedaży 8 grudnia o godz. 10:00. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Lenny'ego Kravitza oraz na www.livenation.pl.