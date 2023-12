Peter Gabriel na nowej płycie proponuje nowy świat

Czytaj więcej Muzyka popularna Kolejna pełnia księżyca z Peterem Gabrielem Zgodnie z zapowiedziami muzyka, kolejną piosenkę z nowej płyty „i/o” publikuje wraz z pełnią księżyca. To tytułowy utwór „i/o”.

W tej kompozycji, złożonej z idyllicznych i tajemniczych dźwięków, Gabriel skoncentrował się na paradoksie: rejestrując chmurę smogu cyfrowym telefonem na baterię - czy to z ciekawości, czy dla ostrzeżenia innych powiększamy ślad węglowy. Wszyscy wiemy, czym jest jego generowanie, wszyscy wzajemnie się monitorujemy, a jednak żyjemy, jak żyliśmy dotąd.

W “The Court” Gabriel śpiewa, że zatarliśmy „granicę między dobrem a złem” i „między zdrowym rozsądkiem a szaleństwem”, a towarzyszy temu motyw pianina, która mogłaby zagrać Kate Bush.

Przepiękne fortepianowe „Playing For Time” z orkiestrowym aranżem, przypomina nam, że „każda chwila, którą powołujemy do życia/ Nigdy nie zniknie”, a tytułowa gra o czas, nie powinna upływać w cieniu tanich sztuczek, lecz odpowiedzialności za to, co robimy.

Są na płycie piękne fortepianowe ballady, jak „So much” o tym, że zamiast wystrzeliwać rakiety w kosmos, powinniśmy pomyśleć o tym, że jako ludzkość jesteśmy „limitowaną edycją”. Ale mamy też dynamiczne „Oil Tree” czy „Road To Joy”, które najbardziej nawiązuje do wcześniejszych przebojów Gabriela i afrykańskich klimatów. Imponuje bogactwo klasycyzujących aranżacji. W różnorodnej jak suita kompozycji „And Still” słyszymy przepiękną partię wiolonczeli.

Nowe otwarcie

Finał to majstersztyk. Tytuł „Live and Let Live" można uznać za przekorne nawiązanie do „Live and Let Die” Paula McCartneya, gdy Gabriel eksponuje przeciwne niż bondowski szlagier wartości, tych którzy walczyli o harmonię na świecie.