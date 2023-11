Nowa płyta The Rolling Stones z najlepszą sprzedażą na świecie

Muzycy napisali do fanów: "Chcielibyśmy podziękować wszystkim za miłość związaną z nową płytą. To niesamowite uczucie dzielić się z wami naszą nową muzyką na całym świecie i widzieć reakcję. KEITH, MICK, RONNIE".

W USA "Rolling Stones" na trzecim miejscu

Globalny sukces może łączyć się z pewnym zawodem. Stonesi nie zajęli pierwszego miejsca w Stanach Zjednoczonych. Na pierwszym miejscu w notowaniu „Billboardu” jest grupa Blink-182 z albumem „One More Time…” (to nowość) , zaś drugi jest Drake z płytą „For All The Dogs”.

Wyniki na polskim rynku poznamy wkrótce.

Na płycie znalazło się dwanaście kompozycji. Powstała z udziałem Paula McCartneya, Eltona Johna, Lady Gagi, Steviego Wondera i byłego basisty Stonesów, Billa Wymana. Zawiera też dwa ostatnie nagrania z zespołem zmarłego w 2021 r. perkusisty Charliego Wattsa.

Współautorem trzech piosenek jest producent albumu Andrew Watt, znany z tworzenia szeregu najnowszych hitowych produkcji tak różnorodnych artystów, jak Elton John, Justin Bieber, Iggy Pop, Post Malone i Miley Cyrus.

Album kończy cover: „Rollin' Stone” Muddy’ego Watersa. Keith Richards zapowiedział, że nie należy go postrzegać jako pożegnania zespołu, który ma w zanadrzu nowe nagrania na co najmniej jedną płytę.