Nie żyje Steve Harwell, były lider Smash Mouth

Zmarły artysta był współzałożycielem Smash Mouth. Zespół powstał w 1994 roku w San Jose w Kalifornii. Z biegiem lat zyskał sławę dzięki takim hitom jak „All Star” i „Walkin’ on the Sun” oraz coverowi „I’m a Believer” zespołu The Monkees.

Smash Mouth sprzedał ponad 10 milionów albumów na całym świecie.

Zespół zasłynął także dzięki piosence "All Star", która pojawiła się w przebojowym filmie "Shrek" z 2001 roku

Harwell opuścił grupę w 2021 roku z powodu problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Rok przed opuszczeniem sceny był powszechnie krytykowany za zagranie pełnego koncertu w Południowej Dakocie w szczytowym okresie pandemii Covid-19 w sierpniu 2020 r. Podczas występu Harwell podobno krzyknął: „Piep***ć ten Covid".

Odchodząc z zespołu, powiedział dla magazynu "People": - Odkąd byłem dzieckiem, marzyłem o byciu gwiazdą rocka występującą przed pełnymi salami i miałem szczęście, że udało mi się spełnić to marzenie. Do moich kolegów z zespołu: występy z wami przez te wszystkie lata były zaszczytem i nie przychodzi mi do głowy nikt inny, z kim wolałbym odbyć tę szaloną podróż.