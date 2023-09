Nie żyje Jack Sonni, gitarzysta Dire Straits

Pod koniec lat 80. muzyk rozstał się z kapelą. Do muzyki wrócił w 2013 roku – dołączył do grupy Dire Straits Legacy (DSL), która została założona przez byłych członków dawnej brytyjskiej formacji.

Do najsłynniejszych utworów legendarnego zespołu Dire Straits należą m.in. "Sultans Of Swing", "Brothers In Armas", "Money For Nothing" oraz "Walk Of Life".