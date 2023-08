Koncert Dawida Podsiadły: bo to jest taki swój chłopak

Nagrywa świetne piosenki

– Może to zależy od miejsca na stadionie, ale my dobrze słyszeliśmy – mówi Małgorzata Przewalska, urzędniczka państwowa. – Rozmach tego koncertu, ta wielka scena, robiły niesamowite wrażenie. To było olśniewające.

To kolejny koncert Dawida Podsiadły, na którym była. Wraz z mężem Kubą śledzą jego karierę od początku: – Zaczynał 10 lat temu od niewielkiego koncertu w Palladium. To jest wspaniałe, jak się rozwinął.

Byli pod koniec czerwca na koncercie Beyoncé na PGE Narodowym, ale to ten jest ich „koncertem życia”. Wrażenie robiła orkiestra z OSP Nadarzyn, z którą wystąpił Dawid Podsiadło.

Można się zastanawiać, dlaczego właśnie on tak elektryzuje fanów i jest w stanie zgromadzić na koncercie największą publiczność. – Bo nagrywa świetne piosenki. I jest fajnym chłopakiem, którego się znakomicie słucha, także w Internecie. I ogląda jego filmiki – mówi Małgorzata Przewalska. Podsiadło wrzucał je ostatnio do sieci w związku z 10-leciem działalności. – A dla mnie szczególnie ważne jest to, że wszystkie swoje ubrania koncertowe Podsiadło szyje w Polsce – zaznacza.

Jest cały spójny

Czemu właśnie Dawid Podsiadło? Małgorzata Fryze, pracownica dużej organizacji pozarządowej, nie rozumie do końca fenomenu artysty. Natomiast lubi go za styl bycia, za to że „jest naturalnym człowiekiem, nie robi z siebie wielkiego gwiazdora, nie jest sztuczny”. Zdobywa widzów naturalnością.

Nie zna twórczości Podsiadły dobrze, starsze utwory raczej tak, nowej płyty nie. Była ostatnio na wielkich koncertach - Depeche Mode, Imagine Dragons. Koncert Podsiadły określa jako „super”. – I te olbrzymie tłumy, perfekcyjna organizacja, nastrój. Zapalaliśmy zapalniczki, on biegał dookoła sceny, by pokazywać się widzom na czterech jej ramionach. Świetne efekty specjalne, lasery, światła – podsumowuje.