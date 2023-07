Sinéad O’Connor nagrała prawie cały album. Brak tylko jednej piosenki

Podczas tworzenia płyty Sinéad opowiadała o miłości do dwóch Bobów — Marleya i Dylana.

Wymyśliła okładkę do płyty

O’Connor wymyśliła okładkę do płyty „No Veteran Dies Alone”. W 2019 roku Jacob Stack, młody irlandzki artysta, który nazywa siebie „wielkim nikim, ilustratorem/artystą/pisarzem”, zobaczył, jak Sinéad O'Connor śpiewa „Nothing Compares 2 U” w irlandzkim nocnym talk show i od razu opublikował ilustrację w internecie. Artystka napisała do niego z pytaniem, czy mogłaby użyć rysunku na swoim profilu na Twitterze. Rok później ponownie skontaktowała się ze Stackiem, prosząc go o stworzenie grafiki do nowego albumu. „Naprawdę mnie zatkało” — opowiada Starck. „Skleciłem jakąś odpowiedź, nie do końca wierząc w to, co się dzieje. Miała klarowne wyobrażenie tego, czego chce i doskonale to opisała. Chodziło o leśną scenę: ładną, intensywną zieleń, miała być tam dziewczyna w zimowym zielonym płaszczu, czapce z pomponem i pochodnia, która będzie świecić w lesie. To był bardzo żywy, jasny opis”. Kiedy artysta przesłał ostateczną wersję, powiedziała mu, że jest „zajebiście piękna” i ogłosiła w mediach społecznościowych, że Jacob Stack będzie twórcą okładki.

Premiera nad płytą została ponownie opóźniona, ponieważ syn Sinéad O'Connor, Shane, odebrał sobie życie. „Pamiętam, że pomyślałem wtedy, że nie wiem, czy ona to przeżyje” — mówi Holmes. „Widziałem, jak jest kruchość i jak bardzo kochała Shane'a”.

Nie wiadomo jeszcze, czy ilustracja Stacka ostatecznie ozdobi okładkę albumu, nie jest też znana data wydania płyty. Holmes powiedział, że ostatni raz rozmawiał z O'Connor mniej więcej w czasie, gdy napisała o płycie na Facebooku, dwa tygodnie przed śmiercią. „Była podekscytowana tym, że kończy dzieło”- mówi Holmes. Obecnie nie ma pewności, co się stanie: „Wszystko zależy od rodziny i wydawcy, a ja zrobię, co mi każą” – deklaruje.

W zeszłym roku, podczas tworzenia albumu ukazał się dokument o Sinéad O’Connor „Nothing Compares”. Holmes wspomina, że artystka wyraziła uznanie dla tego filmu, który dokumentował, jak była niszczona i umieszczana na czarnej liście po tym, jak wypowiedziała się na temat Kościoła katolickiego.