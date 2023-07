Sinéad O'Connor nagrywała nową płytę

Czytaj więcej Muzyka popularna Wciąż niejasne powody śmierci Sinéad O'Connor Sinéad O'Connor zmarła w wieku 56 lat. O tym poinformowała rodzina, nie podała jednak przyczyny śmierci, jej okoliczności i miejsca.

Jej przełom nastąpił wraz z wydaniem jej debiutanckiego albumu „The Lion and the Cobra”, który przyniósł jej nominację do nagrody Grammy. Jednak dopiero jej drugi album, „I Do Not Want What I Haven't Got”, przyniósł jej międzynarodową sławę. Jej wykonanie utworu „Nothing Compares 2 U” zdobyło szczyty list przebojów na całym świecie i przyniosło jej nagrodę Grammy za najlepsze wykonanie z muzyką alternatywną.

O'Connor często wywoływała kontrowersje. W 1993 r. w programie „Saturday Night Live” porwała na kawałki zdjęcie papieża Jana Pawła II, co określała potem jako protest przeciwko milczeniu Watykanu w sprawie molestowania dzieci w kościele. Była również znana z działania na rzecz maltretowanych dzieci.

Czytaj więcej Muzyka popularna Kawałki Sinéad O'Connor Niemal od początku kariery Sinéad O'Connor postrzegana była jako postać kontrowersyjna. Jej największym hitem pozostaje utwór „Nothing Compares 2 U”.

W 2003 r. zdiagnozowano u wokalistki chorobę afektywną dwubiegunową. Otwarcie dzieliła się swoimi wyzwaniami z opinią publiczną, podnosząc świadomość problemów związanych ze zdrowiem psychicznym.

W życiu osobistym O'Connor przeżywała wzloty i upadki, doświadczając burzliwych związków i małżeństw. Tragicznie straciła syna Shane'a, który odebrał sobie życie w styczniu 2022 roku.