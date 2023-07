20 lipca wystąpi w Tauron Arena Kraków Sting. Były lider The Police rozpoczął cykl koncertów „My Songs" w Las Vegas, w The Colosseum at Caesars Palace. Show prezentuje jego najbardziej popularne piosenki z dynamicznymi wizualizacjami nawiązującymi do jego najsłynniejszych teledysków.

Reklama

W repertuarze są „Roxanne", „Message In A Bottle", „Every Little Thing She Does Is Magic", „Every Breath You Take", a także piosenki z jego najnowszego albumu „The Bridge” z 2022 r.

Na 16 lipca zaplanowany jest na PGE Narodowym show P!NK. To pierwsza okazja do spotkania z artystką od 2019 r., od wyprzedanego „Beautiful Trauma World Tour”. P!NK padła ostatnio ofiarą widza, który podczas koncertu rzucił na scenę torbę z prochami swojej matki. W obronie artystów, którzy obrywają ciężkimi przedmiotami, wystąpiła Adele.