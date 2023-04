Macklemore: raper, który zmienił zasady muzycznej gry

To jeden z najważniejszych białych raperów, który odnosi sukcesy od początku kariery, gdy wydał w 2005 r. debiutancki album „The Language of My World”. Sława rapera liczy się dziś liczbą blisko 13 mld streamów.

Sukces zawdzięcza przełamaniu dawnych schematów związanych z wytwórniami płytowymi. Dzięki serwisowi muzycznemu MySpace nawiązał kontakt z didżejem i producentem Ryanem Lewisem. Ich „Thrift Shop” był pierwszym od 1994 r. przebojem, który znalazł się na szczycie „Billboardu” bez wsparcia koncernu fonograficznego. Raper odwrócił zasady gry i sam wynajął pracowników promocji Warnera, by realizować swoje cele.

W 2014 r. Macklemore’a i Lewis zdobyli aż cztery Grammy za wydany w 2012 r. album „Heist” - dla najlepszego nowego artysty, najlepszego albumu rapowego, najlepszej piosenki rapowej i najlepszego wykonania rapowego.

Raper jest w show-biznesie ważną postacią również dlatego, że wspierał prezydenta Baracka Obamę w kampanii przeciwko nadużywaniu przez Amerykanów opiatów.