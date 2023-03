Jak poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych członkowie zespołu rockowego Lynyrd Skynyrd, w niedzielę w wieku 71 lat zmarł Gary Rossington, współzałożyciel oraz gitarzysta grupy. "Z największym współczuciem i smutkiem musimy poinformować, że straciliśmy dzisiaj naszego brata, przyjaciela, członka rodziny, autora tekstów i gitarzystę Gary'ego Rossingtona” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na Facebooku. ”Gary jest teraz ze swoimi braćmi i rodziną ze Skynyrd w niebie i gra nieźle, jak zawsze”– dodano.

Gary Rossington był ostatnim żyjącym członkiem zespołu Lynyrd Skynyrd, który zakładał grupę.

Zespół Lynyrd Skynyrd wydał swój debiutancki album w 1973 roku. 10-minutowy utwór "Free Bird" stał się wizytówką grupy. Znajduje się on na liście 500 utworów, które ukształtowały rock and rolla, stworzonej przez amerykańskie muzeum Rock and Roll Hall of Fame.

Jak pisze magazyn „Rolling Stone”, Rossington „oszukał śmierć więcej niż raz”. W 1976 roku muzyk przeżył poważny wypadek samochodowy. Rok później wyszedł natomiast cało z katastrofy lotniczej, w której zginęli wokalista Ronnie Van Zant, gitarzysta Steve Gaines i wokalistka pomocnicza Cassie Gaines.

Nie wiadomo, jaka była przyczyna śmierci artysty.