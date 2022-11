Peter Gabriel ogłosił plany swojej trasy koncertowej, która odbędzie się wiosną przyszłego roku w Europie. Będą to pierwsze solowe występy artysty poza Ameryką Północną od czasu trasy Back to Front Tour z 2014 roku, celebrującej album "So".

- Minęło trochę czasu i jestem podekscytowany liczbą nowych piosenek, które mnie otaczają i tym, że mogę zabrać je w trasę. Nie mogę się doczekać, żeby Was tam zobaczyć - powiedział Peter Gabriel.

Artysta zagra nowy materiał ze swojego nadchodzącego albumu "i/o", a także starsze hity. Na koncertach dołączą do Gabriela stali członkowie zespołu – Tony Levin, David Rhodes i Manu Katché.

Wyprodukowane przez Live Nation 22 koncerty w Europie rozpoczną się w Krakowie 18 maja 2023 r., z kolejnymi we Włoszech, Francji, Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Belgii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Zakończy europejską trasę w Dublinie 25 czerwca 2023 r.

Następnie trasa będzie kontynuowana w Ameryce Północnej późnym latem i jesienią.

Bilety na koncert będą w sprzedaży od poniedziałku 14 listopada 2022 na www.livenation.pl. Fani będą mieli dostęp do specjalnej przedsprzedaży za pośrednictwem listy mailingowej Peter’s Fan Club, która rozpocznie się we wtorek 8 listopada.