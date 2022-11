To efekt premiery albumu "Lata Dwudzieste", ale także wcześniej wydanej piosenki "Let You Down" opublikowanej po nawiązaniu współpracy z Netflixem, skomponowanej do serialu anime "CYBERPUNK: EDGERUNNERS". Piosenka ma już w Spotify blisko 12 mln odtworzeń. Z kolei duetu z Sanah "Ostatnia nadzieja" wysłuchano ponad 31 mln razy. "Małomiasteczkowy" z poprzedniej płyty ma 50 mln odtworzeń.

Czytaj więcej Muzyka popularna Nowy album Dawida Podsiadły. Blanty, diabeł i tęsknota Dawid Podsiadło najnowszym albumem "Lata dwudzieste" żegna się z młodością w tanecznym stylu, opisując muzyczną podróż z parkietu do tego, co poniżej, czyli piekła samotności. Powstał concept album o tęsknocie za miłością w polskich dekoracjach.

We wspomnianym ostatnim miesiącu Dawid jest drugim najchętniej słuchanym polskim artystą w Spotify i ustępuje miejsca jedynie Fryderykowi Chopinowi, którego kompozycji w ciągu miesiąca słuchało ponad 5,8 milionów osób. Jak się można domyśleć – jego zasięg był międzynarodowy, globalny.

Przypomnijmy, że w pierwszym tygodniu po premierze Dawid Podsiadło znalazł się w pierwszej trójce najczęściej słuchanych w Spotify artystów na świecie – po Taylor Swift i Arctic Monkeys.