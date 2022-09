Artysta na Facebooku napisał:

Reklama

"Zdaję sobie sprawę, z tego, że trochę za rzadko się tutaj pojawiają rzeczy. Zwłaszcza, że płyta tuż za rogiem.

Wiec są rzeczy. Proszę. Ale zmyłka - nie związane z płytą.

Zaproszenie do tego projektu przyszło 2,5 roku temu więc tym bardziej jestem bardzo podekscytowany, że możemy się nim w końcu pochwalić.

Miałem ogromną przyjemność współpracować z CD PROJEKT RED przy serialu Cyberpunk 2077: Edgerunners.

Reklama

W świecie gry CP2077, spędziłem wiele godzin, a serial to cudowna okazja na ponowne odwiedziny.

Efektem tej współpracy jest utwór „Let You Down”, stworzony specjalnie do serialu, oraz niesamowity teledysk będący samodzielną historią osadzoną w świecie Edgerunners.

Do współpracy produkcyjnej nad warstwą muzyczną zaproszenie przyjął Pan Akira Yamaoka, co dla koneserów mroczniejszych gatunkowo gier video pewnie robi fajne ściśnięcie w żołądku.

Muzyka i gry to dwie moje największe pasje więc ciągle nie dowierzam, że mogę być częścią tak fantastycznego międzynarodowego projektu z udziałem tak wieku niesamowicie zdolnych twórców.

Sprawdźcie teledysk, o północy odpalcie Netflixa i serial, w którym znalazły się jeszcze dwa nasze utwory.

Serdecznie zapraszam na piękne audiowizualne chwile.

Reklama

No i obiecuję, że następne informacje będą już o płycie, która trafi do Was już za chwilkę".