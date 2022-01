W czwartek 20 stycznia koncertowa branża i fani odliczali godziny przed rozpoczęciem w piątek 21 stycznia koncertowej rezydencji Adele w Las Vegas. Przed północą obecna królowa pop świętująca sukces albumu „30" pokazała się na swoim Instagramie zapłakana, załamana, przepraszając fanów, którzy już przyjechali do Las Vegas lub byli w drodze, ponieważ musiała odwołać występy, po tym jak połowa jej zespołu w testach ujawniła zakażenie wirusem.

Lato na Narodowym

Prawdą jednak okazało się powiedzenie „Show must go on". Gdy Adele zmienia plany, Bod Dylan ogłosił amerykańskie koncerty od 3 marca do 14 kwietnia. Pierwsza transza biletów już się sprzedała, ale następne trafią do sprzedaży 27 stycznia. Z kolei Guns N'Roses dodało nowe koncerty w maju na torze Rockville i październikowe w Meksyku. Z polskiego oddziału Live Nation płyną pozytywne sygnały oparte na dobrych przesłankach z Ameryki, a szczególnie z Wielkiej Brytanii, gdzie podległy testom rynek koncertowy działa pełną parą od lipca. Koncerty w halach odbywają się z gwarancją specjalnych standardów wymiany powietrza.

Z kolei Paulina Wolczek z Alter Art, producenta Open'era w Gdyni, zapytana, jakie są przewidywania dotyczące gdyńskiego festiwalu – zaprasza na stronę FB, gdzie we wtorek ogłaszano przyjazd kolejnych artystów. W sprzedaży są też bilety na „Corteo", halowy show w Krakowie i Gdańsku Cirque du Soleil, którego aktywność też jest papierkiem lakmusowym show-biznesu.

To pozwala sądzić, że sytuacje z minionego roku, gdy amerykańskie gwiazdy odwoływały przyjazdy do Europy, wywołując efekt domina i przekładanie koncertów na obecny rok – nie powinny się powtórzyć. Jeśli oczywiście antyszczepionkowa polityka wszystkiego nie popsuje.

Moc atrakcji czeka nas na PGE Narodowym w Warszawie, który świętuje dekadę istnienia. 20 czerwca powrócą do Polski Guns N'Roses z Axlem i Slashem w składzie. Tego wieczoru na scenie pojawi się także wspaniały gitarzysta Gary Clark Jr.

W lipcu zaplanowane są aż cztery wydarzenia. 8 lipca Coldplay będzie promować najnowszą płytę „Music Of The Spheres". Z kolei 16 lipca zawita do Warszawy „Rammstein Europe Tour". Grupa zapowiada nową konstrukcję sceny i „megashow" z „dużą ilością fajerwerków, ogromem huku i dymu".

Na 24 lipca czekają fani heavy metalu: tego dnia Iron Maiden zaprezentuje program zatytułowany „Legacy of the Beast". Wokalista Bruce Dickinson powiedział:

– Spędziliśmy fantastyczny czas na trasie „Legacy", a reakcja na występy, wszystkie szalone rekwizyty oraz Eddiego była fenomenalna. Cieszymy się, że możemy wrócić do Polski. Gościem specjalnym będzie Within Temptation, a zespołem otwierającym Lord Of The Lost.

30 lipca swoje szlagiery – „Englishman in New York", „Fields of Gold", „Shape Of My Heart", „Every Breath You Take", „Roxanne" czy „Message In A Bottle" – zaśpiewa Sting. Jego występ poprzedzi gość specjalny, czyli Anna Maria Jopek.

Innego rodzaju doznania zaproponuje 19 sierpnia Andrea Bocceli, obecnie najpopularniejszy na świecie tenor w kategorii pop, łączący muzykę klasyczną i rozrywkową. Koncert będzie podzielony na dwie części. W pierwszej publiczność usłyszy najpopularniejsze utwory klasyczne i arie operowe, a w drugiej – melodyjne piosenki mówiące o przyjaźni, rodzinie i miłości.

Niezwykle długa i atrakcyjna jest lista artystów, jakich będzie można zobaczyć i wysłuchać w krakowskiej Tauron Arenie. Już 27 stycznia wystąpią Gregorian. 23 i 24 marca śpiewać będzie Shawn Mendes. 21 maja swoje święto będą mieli fani Tool, zaś 25 maja zagra Dream Theater. Trzy dni później powróci do Polski Scorpions z polskim basistą Pawłem Mąciwodą. Grupa wydała niedawno swój 19. album studyjny „Rock Believer".

12 czerwca może okazać się ostatnią okazją do obejrzenia Whitesnake. Na pożegnalnym tournée formacja wykonuje utwory z trzynastu albumów. Gościem specjalnym będzie Europe.

Nowe gwiazdy

19 czerwca pojawi się w Krakowie Céline Dion, 24 czerwca Alicia Keys, zaś cztery dni później John Legend. Z kolei 13 lipca zagrają Aerosmith. Fani rocka najlepiej zrobią, nocując po tym koncercie w Krakowie, bo następnego dnia zagra w Tauron Arenie Pearl Jam. Jesienią największym wydarzeniem będzie show dawno niewidzianego w Polsce The Cure (20.10).

Mocny program koncertowy będzie miała też łódzka Atlas Arena. 2 marca gościem będzie Avril Lavigne. 5 maja wystąpi Dead Can Dance, zaś James Blunt 29 maja. W czerwcu w łódzkiej hali będzie można wysłuchać Kiss z przekrojowym programem „The End of the Road" (3 czerwca) oraz Céline Dion (18 czerwca). 1 lipca na ucztę dla melomanów zaprasza José Carreras. Jesienią zawitają do Łodzi Deep Purple (12 października), The Cure (21 października) i dzień później – Zaz. Na 7 grudnia zapowiedziało się Simply Red.

Trójmiejska Ergo Arena zaprasza 7 sierpnia na Slipknot, zaś sopocka Opera Leśna gościć będzie 3 czerwca Pata Metheny'ego oraz Roberta Planta & Alison Krauss – 18 lipca.

Od 29 czerwca do 2 lipca trwać będzie gdyński Open'er. Zagrają m.in. Dua Lipa, Twenty One Pilots, Maneskin, The Chemical Brothers, Royal Blood i Michael Kiwanuka. Do programu dołączyły gwiazdy nowego hip hop Megan Thee Stallion, Little Simz, Sampa The Great, oraz Glass Animals, Tove Lo, Sky Ferreira, KennyHoopla i Yola.

Artur Rojek zaprasza do Katowic na Off Festival (5–7 sierpnia), gdzie gwiazdami będą Iggy Pop i Mdou Moctar, rockowa sensacja z Nigerii.