Najpopularniejsi artyści i artystki:

Reklama

1. Mata

2. Sanah

3. Sobel

4. White 2115

Reklama

5. Lanek

Najpopularniejsi artyści:

1. Mata

2. Sobel

3. White 2115

4. Lanek

Reklama

5. Bedoes

Najpopularniejsze artystki:

1. Sanah

2. Dua Lipa

3. Billie Eilish

4. Ariana Grande

Reklama

5. Doja Cat

Najpopularniejsze utwory:

1. Mata, Pedro, francis – Kiss Cam (podryw roku)

2. Sobel, Piotrek Lewandowski – Fiołkowe Pole

3. Mata, Trooh Hippi – Patoreakcja

Reklama

4. sanah, Vito Bambino – Ale jazz!

5. Kizo – Disney

Najpopularniejsze albumy:

1. Mata – Młody Matczak

2. Sanah – Irenka

Reklama

3. Sobel – Pułapka Na Motyle

4. OIO – OIO

5. Mata – 100 dni do matury

Najczęściej powtarzana piosenka:

1. Mata, Pedro, francis – Kiss cam (podryw roku)

Reklama

2. Mata, Trooh Hippi – Patoreakcja

3. Kizo – Disney

4. Sobel, Piotrek Lewandowski – Fiołkowe Pole

5. Sobel, PSR – Bandyta

6. sanah, Vito Bambino – Al.e jazz!

7. Mata, Quebonafide, Malik Montana – Papuga

8. Męskie Granie Orkiestra 2021, Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino – I Ciebie też, bardzo (feat. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło & Vito Bambino)

9. Måneskin – I WANNA BE YOUR SLAVE

10. Chivas, White 2115 – Mam Na Twarzy Krew I Tym Razem Nie Jest Sztuczna

Nowi artyści z największą liczbą odtworzeń:

1. Pedro

2. Josef Bratan

3. francis

4. Oliwka Brazil

5. Team X

Dane globalne

Najpopularniejsi artyści i artystki:

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. BTS

4. Drake

5. Justin Bieber

Najpopularniejsi artyści:

1. Bad Bunny

2. BTS

3. Drake

4. Justin Bieber

5. The Weeknd

Najpopularniejsze artystki:

1. Taylor Swift

2. Ariana Grande

3. Olivia Rodrigo

4. Dua Lipa

5. Doja Cat

Najpopularniejsze utwory:

1. Olivia Rodrigo – drivers license

2. Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

3. The Kid LAROI – STAY (with Justin Bieber)

4. Olivia Rodrigo – good 4 u

5. Dua Lipa – Levitating (feat. DaBaby)

Najpopularniejsze albumy:

1. Olivia Rodrigo – SOUR

2. Dua Lipa – Future Nostalgia

3. Justin Bieber - Justice

4. Ed Sheeran - "="

5. Doja Cat - Planet Her

Najczęściej powtarzana piosenka

1. Olivia Rodrigo – driverse license

2. Olivia Rodrigo – good 4 u

3. Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

4. The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY (with Justin Bieber)

5. Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon – Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)

6. Doja Cat, SZA – Kiss Me More (feat. SZA)

7. Måneskin – Beggin'

8. Dua Lipa, DaBaby – Levitating (feat. DaBaby)

9. Masked Wolf – Astronaut In The Ocean

10. Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

Nowi artyści z największą liczbą odtworzeń

1. Silk Sonic

2. Dopamine

3. Mufasa & Hypeman

4. João Gomes

5. Lovejoy