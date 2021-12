Polacy mają prawo poznać wyniki badań nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID-19 - ocenił wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Warchoł, autor apelu do ministra zdrowia w tej sprawie. - Jeżeli minister Warchoł chce się do kogoś zwracać, to niech się zwróci do lekarzy, a najlepiej niech politycy nie wypowiadają się o lekach - odparł rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.