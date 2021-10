Metamorfoza artysty, zdumienie i spekulacje fanów, zaskakująca strona internetowa. Tak Quebonafide zapowiadał w 2020 trasę „Romantic Psycho Experience”. Wielki finał pokrzyżowała pandemia i lockdown, a fani artysty ponad rok czekali na dalsze informacje dotyczące koncertów. Teraz Quebonafide ogłasza swoją ostatnią trasę.

A było tak:na początku 2020 roku, Quebonafide pojawił się w mediach jako skromny, wycofany chłopak. Metamorfoza, która przeczyła jego dotychczasowemu wizerunkowi, zaskoczyła fanów i dziennikarzy, oraz rozpoczęła szereg dyskusji i teorii.

Niecodzienna przemiana wywołała niemałe poruszenie, także poza środowiskiem hip-hopowym. Z perspektywy czasu wiemy już, że była to przewrotna i spektakularna akcja, promująca nowy album i trasę koncertową rapera.

Planowany na 1 kwietnia 2020 pierwszy koncert, jak i wszystkie pozostałe na trasie, z powodu wprowadzonego lockdownu musiały zostać przełożone. Pozostał niedosyt oraz kolejne spekulacje w oczekiwaniu na nowe daty koncertów.

Wiosną 2022 roku Quebonafide wraca więc, mówiąc: “Podjąłem decyzję, że trasa koncertowa, którą zagramy w przyszłym roku będzie ostatnią trasą koncertową jaką zagram jako Quebonafide. Nie chciałbym żebyście odczytali to jako jakąś intrygę lub kolejną grę z mojej strony. Oczywiście zamierzam Was jeszcze chwilę wodzić za nos, ale ta konkretna sytuacja absolutnie tego nie dotyczy. Nie zostaje mi więc nic innego niż zaprosić wszystkich państwa na koncerty pożegnalne postaci, która towarzyszyła Wam i Wy jej przez ostatnie kilka lat. Nie chcę się rozpisywać jak spektakularne wydarzenie to nie będzie, bo to nie ma sensu. Po prostu przyjdziecie i zobaczycie”.

Trasa Psycho Relations obejmie od 21 kwietnia MCK Katowice, TAURON Arena Kraków, COS Torwar w Warszawie, Haę Stulecia Wrocław, MTP Poznań, Netto Arena Szczecin i ERGO ARENA Gdańsk/Sopot.