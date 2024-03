Warszawski koncert Ukrainian Freedom Orchestra w światowych nagraniach

– Te koncerty są dowodem, że nie można zabić kultury, a instrumenty stają się rodzajem broni. Z takim przesłaniem jedziemy w świat – powiedziała w 2022 roku „Rzeczpospolitej”, amerykańsko-kanadyjska dyrygentka Keri-Lynn Wilson, pomysłodawczyni Ukrainian Freedom Orchestra.

Współpraca Opery Narodowej i Metropolitan z Nowego Jorku

W organizację przedsięwzięcia zaangażowały się Opera Narodowa i Metropolitan Opera z Nowego Jorku – Znałam orkiestrę Operę Narodową, jej trębacz Ostap Popowycz pochodzi z Ukrainy i w dużej mierze dzięki niemu dotarliśmy do jego rodaków grających w różnych orkiestrach europejskich. – opowiadała dyrygentka. – Uzupełniliśmy skład tymi, którzy są w Ukrainie. Nie było łatwo, należało uzyskać zezwolenie na wyjazd z kraju. Niektórzy dotarli na pierwszą próbę wprost z oddziałów wojskowych.

Polska przyjęła 74 muzyków, zapewniła im warunki do dwutygodniowego przygotowania się do koncertów. Metropolitan zajęła się problemami finansowymi, zdobywaniem sponsorów oraz organizowaniem trasy koncertowej. Efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Ukrainian Freedom Orchestra okazała się zespołem o świetnym poziomie artystycznym, a wszystkie sale podczas dużego tournée po Europie oraz USA były wypełnione do ostatniego miejsca. Orkiestrę przyjmowano entuzjastycznie.

Ukraiński Chopin w arte.tv

Pierwsza podróż Ukrainian Freedeom Orchestra rozpoczęła się 28 lipca 2022 roku od występu w Operze Narodowej. I właśnie do tego koncertu możemy teraz wrócić dzięki francusko-niemieckiemu kanałowi arte.tv, który w Polsce dostępny jest bezpłatnie w internecie. Arte.tv specjalizuje się i upowszechnia powstałe w Europie filmy dokumentalne i fabularne, koncerty oraz spektakle.