– Muzyka klasyczna wydawała mi się bardzo sztywna, a ja chciałam mieć więcej radości z grania – wspomina. – Jeden z moich przyjaciół napisał dla mojego zespołu swing. Nie wiedzieliśmy nawet, jak swingować, ale się zgodziłam. A potem graliśmy przez 20 lat w klubach w Nowym Jorku i na całym świecie.

Dziś chętnie łączy różne gatunki muzyczne z klasyką. Dużo zawdzięcza Leonardowi Bernsteinowi, pod okiem którego się kształciła w prowadzeniu orkiestry. A z biznesmenem Taki Alsopem stworzyła 20 lat temu stowarzyszenie. – Zapytał mnie: „Jak moglibyśmy pomóc kolejnym pokoleniom?” – wspomina. – I tak powstał pomysł stowarzyszenia, które kobietom pomaga w rozwoju i zapewnia rodzaj bezpieczeństwa, gdy chcą realizować się jako dyrygentki. Nie wszystkie mają bowiem takie same szanse i nie zależy to bynajmniej od ich talentu.

Taki Alsop Conducting Fellowship prowadzi program stypendialny dla kobiet. Pomoc uzyskały już przedstawicielki prawie 20 krajów, w tym także nasze dyrygentki odnoszące dziś sukcesy za granicą, m.in. Marzena Diakun czy Marta Gardolińska.

Ona musiała pokonywać różne przeszkody. Była pierwszą kobietą na dyrektorskim stanowisku w ważnej orkiestrze w USA czy pierwszą dyrygentką prowadzącą finał słynnego festiwalu BBC Proms.

Na pytanie, co zmieniło się w sztuce dyrygenckiej przez te lata, odpowiedziała mi tak: – To ludzie się zmieniają, nie ma już dyktatorów, ale dyrygent pełni tę samą rolę. A kobiety mają te same problemy jak młodzi mężczyźni podczas nauki dyrygowania.