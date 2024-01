Przypomnijmy, że od najbliższego czwartku 1 lutego do końca kwietnia przed komisjami wojskowymi ma się stawić ok. 230 tys. osób, głównie młodych mężczyzn, ale także kobiet, które mają kwalifikacje przydatne z punktu widzenia potrzeb Wojska Polskiego. Każdy, kto otrzyma wezwanie do kwalifikacji wojskowej, ma obowiązek stawić się przed lekarską komisją orzekającą, w skład której wchodzą lekarz, psycholog, pielęgniarka lub ratownik medyczny oraz sekretarz.

Problem w tym, że wojsko ma kłopot ze skompletowaniem komisji, gdyż brakuje lekarzy spełniających wymagania z dotychczasowych przepisów. Zgodnie z nimi lekarz musi być specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej lub w dziedzinie chorób wewnętrznych. Ci jednak coraz częściej odmawiają pracy w komisjach z powodu krótkotrwałości zatrudnienia — komisje działają przez kilka tygodni w roku. A emerytowanych lekarzy, chętnych do takiej sezonowej pracy, jest coraz mniej.

Nowe przepisy zakładają, że do komisji będzie można powołać lekarzy z prawem do wykonywania zawodu, niezależnie od posiadanej specjalizacji.

Mają też wzrosnąć wynagrodzenia członków komisji. Maksymalne wynagrodzenie przewodniczącego komisji (jest nim lekarz) ma wzrosnąć z 899 zł do 1000 zł za każde posiedzenie, lekarza — członka komisji wojewódzkiej — z 764 zł do 800 zł, psychologa z 600 zł do 700 zł, pielęgniarek lub ratowników medycznych z 557 zł do 600 zł oraz sekretarza komisji z 476 zł do 500 zł.