Donald Trump walczy z "The Wall Street Journal". Poszło o cła i motoryzację

Czytaj więcej Gospodarka Świat potępia cła Donalda Trumpa. "Słucha lobbystów" Zaporowe cła na stal i aluminium eksportowane do USA wejdą w życie od środy. Europa rzuciła się do przygotowania odpowiedzi na pomysł Trumpa, napięcie eskaluje, ale wojna handlowa „wśród przyjaciół” musi być wyważona.

WSJ: „najgłupsza wojna handlowa w historii”

Dyrektor finansowy General Motors Paul Jacobson powiedział inwestorom w zeszłym tygodniu, że taryfy mogą zmusić GM i innych producentów samochodów do ponownego przeanalizowania ich strategii produkcyjnej w Ameryce Północnej, ale zaznaczył, że nie jest to ruch, który firma podejmie szybko ani lekko. I z pewnością nie jest to decyzja, którą już podjęła.

To nie pierwszy raz, gdy Trump i „Wall Street Journal” starli się w sprawie taryf. W styczniu WSJ nazwał kanadyjską i meksykańską propozycję taryf „najgłupszą wojną handlową w historii”. Trump został zapytany o ten artykuł kilka dni później podczas wizyty w Gabinecie Owalnym przez Ruperta Murdocha, największego indywidualnego udziałowca News Corp., właściciela WSJ. „Będę musiał z nim porozmawiać” – powiedział Trump z uśmiechem. „Mówię ci, że wielokrotnie byłem tuż obok Wall Street Journal” – dodał.