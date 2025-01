Amazon wspiera X. To nie jedyny duży powrót na platformę Muska

Kilka agencji reklamowych, firm technologicznych i medialnych również zawiesiło reklamy na X po tym, jak Elon Musk poparł antysemicki post, w którym fałszywie oskarżono członków społeczności żydowskiej o podżeganie do nienawiści wobec białych ludzi.

Czytaj więcej Biznes Musk w tarapatach. Z platformy X uciekają najwięksi reklamodawcy W zeszłym tygodniu Elon Musk zgodził się na publikację antysemickiego postu w serwisie X. W efekcie kilkudziesięciu reklamodawców przeniosło swoje kampanie marketingowe na konkurencyjne platformy społeczne. Dla X może to oznaczać ogromne kłopoty, spowodowane uszczupleniem przychodów z reklam.

Miesięczne przychody z reklam w USA na platformie mediów społecznościowych X spadały co najmniej o 55 procent rok do roku każdego miesiąca, odkąd Elon Musk kupił firmę, wcześniej znaną jako Twitter, w październiku 2022 r. Musk przyznał, że przedłużony bojkot przez reklamodawców może doprowadzić X do bankructwa.

Powrót reklamodawców na platformę Elona Muska

Elon Musk stał się jedną z najbardziej wpływowych postaci po reelekcji prezydenta Donalda Trumpa. Obecnie kieruje Departamentem Efektywności Rządowej, którego celem jest obcięcie wydatków rządowych o 2 biliony dolarów.