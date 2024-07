- Politycy! Nie zabijacie polskich mediów! Polskie media są ważną częścią życia każdego z nas - wszystkich żyjących, mieszkających i pracujących w Polsce - głosi apel opublikowany na stronach gazet i mediów elektronicznych.

Czytaj więcej Komentarze Bogusław Chrabota: Dlaczego tradycyjne tytuły prasowe muszą przetrwać Chcemy mieć odrobinę wsparcia polskiego państwa w starciu z gigantami cyfrowymi. To wsparcie jest szczególnie ważne, gdy mierzymy się z trudnym, choć koniecznym procesem transformacji cyfrowej.

W apelu chodzi o to, by w ramach implementowanej z opóźnieniem dyrektywy unijnej Polska zmusiła wielkie koncerny technologiczne, jak np. Meta, do dzielenia się z wydawcami pieniędzmi z reklam pozyskiwanych dzięki treściom pochodzącym właśnie z gazet czy portali.

Wydawcy i dziennikarze w apelu podkreślają, że w trakcie uchwalana przepisów o prawie autorskim w świecie cyfrowym zlekceważono ich postulaty. - Oczekiwaliśmy wprowadzenia instrumentów mediacji między platformami i wydawcami w przypadku sporu o tantiemy, rekompensaty za ekspozycję treści w sieci oraz ochrony przed ich kopiowaniem — czytamy w apelu wydawców.

Czytaj więcej Internet i prawo autorskie Zmiany w prawie autorskim. Czy efektem będą kolejne zwolnienia dziennikarzy? Spóźniona o trzy lata nowelizacja prawa autorskiego, będąca implementacją unijnych dyrektyw, które upoważniają twórców do tantiem z tytułu wykorzystywania ich dzieł w internecie i na platformach streamingowych, przyjęta przez Sejm.

Technologiczni giganci robią co chcą

- Musimy mierzyć się z groźbą, jaką jest dominacja globalnych gigantów technologicznych na rynku polskich mediów. Wskutek szybkiego rozwoju przejęli lwią część środków reklamowych finansujących dotąd polskie media. Bezkarnie i nieodpłatnie wykorzystują tworzone przez nas treści, a zyski przekazują za granicę - wskazują media w proteście, dodając, że są to organizacje potężne i wpływowe. Widać to po efektach pracy nad ustawą w sejmowych komisjach. Jedna z poprawek zakłada zwiększenie z 3 proc. do 25 proc. objętości utworu, który może być wykorzystany na potrzeby zilustrowania treści w celach dydaktycznych lub związanych z prowadzeniem działalności naukowej.