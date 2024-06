Facebook i Instagram mają kłopot ze zbiórkami. Będzie nowe rozwiązanie

Summer School for Female Leadership in the Digital Age 2024 po raz pierwszy w Warszawie

Po ogromnym sukcesie poprzednich edycji prestiżowego programu European Leadership Academy, które odbyły się w Portugalii (2021), Czechach (2022) i Hiszpanii (2023), firma Huawei zapowiedziała kolejną, czwartą edycję Summer School for Female Leadership in the Digital Age. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w dn. 21-26 lipca 2024 roku, poprzedzając prezydencję Polski w Unii Europejskiej. Jak co roku, inicjatywa zgromadzi znakomitych ekspertów i ekspertki, liderów, liderki i mentorów z całego świata podczas intensywnego tygodnia szkoleniowego, którego poziom dorównuje najlepszym programom oferowanym przez wiodące uniwersytety.