Rosja stawia na dezinformację. Jak próbuje manipulować polską opinią publiczną?

– Pojęcie dezinformacji sprowadza się do celowego rozpowszechniania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji. Takich, które później mogą żyć własnym życiem, przekazywane często przez social media, nierzadko w dobrej wierze – mówi Bartek Cieszewski, solutions architect w Secfense, spółce z portfela funduszu Bitspiration Booster. – Nie ma jednego celu dezinformacji, ale zawsze stanowi ona poważne zagrożenie w wielu aspektach życia społecznego i politycznego. Może mieć negatywny wpływ na gospodarkę, nastroje czy nawet na zdrowie publiczne. Stosowana w wojnach informacyjnych może nawet zagrażać bezpieczeństwu narodowemu – dodaje, podkreślając, że podstawowym narzędziem w walce z dezinformacją jest edukacja. Nie jest łatwo rozpoznać fałszywą informację, zwłaszcza w świecie, gdzie konsumowana jest ona tylko do ograniczonej ilości znaków. – Dlatego ważne jest konfrontowanie różnych źródeł i próba ich potwierdzenia – zwłaszcza przed podaniem takich informacji dalej. Nic nie zastąpi jednak zdrowego rozsądku i chociażby podstawowej weryfikacji źródeł informacji przed ich rozpowszechnieniem – dodaje.

Wybory do Parlamentu Europejskiego na celowniku hakerów powiązanych z Rosją

Liczba i ryzyko cyberataków wzrastają w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, co potwierdzają eksperci firmy Check Point. Szczególnie widoczne jest wykorzystanie technologii deepfake. Jest to nie tylko zagrożenie technologiczne, ale także wyzwanie dla systemu demokracji wszystkich państw członkowskich.

– Cyberprzestępcy i krajowe grupy hakerskie będą również wykorzystywać wybory europejskie do szerzenia propagandy przeciwko UE i wspierania różnych inicjatyw antyunijnych w poszczególnych krajach – mówi Sergey Shykievich, kierownik Threat Intelligence Group w firmie Check Point Software Technologies.

Także firmy badawcze wskazywały, że obecnie widać nasilenie prób zlecania badań właśnie w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Pojawiły się nowe wątki, np. czy UE nie powinna odpuścić Rosji w stawianiu nowych sankcji, czy nie powinna ograniczyć dostawy broni do Ukrainy, bo to jest ze szkodą dla obywateli UE. Były też pytania, czy gdyby wojna się zakończyła, to czy zmieniłbyś swoje zdanie/stosunek nt. Rosjan, co byś zrobił, gdyby wojna w Ukrainie bardziej się zaostrzyła, co byś zrobił, gdyby wojna przeniosła się na teren Polski – czy winiłbyś za to UE. Pokazuje to jasno, że to doskonała okazja do manipulowania opinią publiczną. – Podstawowe nauki o tym, jak działać w społeczeństwie, które wynieśliśmy z domu czy szkoły, są obecnie zaprzeczeniem zasad mediów społecznościowych. Uczono nas, żeby nie mówić, gdzie mieszkamy i jak się nazywamy nieznajomym, a w sieci to wszystko robimy. Potrzebujemy nowych zasad co do tego, jak działamy w ramach mediów społecznościowych, by móc walczyć z falą dezinformacji – mówi dr Karolina Małagocka, ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa z Katedry Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego. – Ludzie się muszą na nowo nauczyć, jak rozsądnie z nich korzystać i że treści, jakie widzimy na profilu znajomych, niekoniecznie muszą być ich autorstwa. Branża powinna iść w kierunku weryfikowania potencjalnie zagrażających nam dezinformacją treści, musi iść w kierunku oznaczania tych, które powstały z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czy tych, które są rozprzestrzeniane przez automaty jak boty – dodaje. Ekspertka podkreśla, że odciąć tego się nie da, nie jesteśmy w stanie też zaprząc do sprawdzania treści tak wiele osób. Musimy to zrobić przy użyciu technologii, już średnio ok. 80 proc. internautów dostało choć raz fałszywą, manipulującą wiadomość.