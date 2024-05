Sztab kampanii prezydenckiej Joe Bidena szuka obecnie pracownika na stanowisko nazywające się oficjalnie menedżer ds. treści i stron z memami. Wśród jego obowiązków będzie nie tylko tworzenie memów, ale także szukanie dróg ich dystrybucji w sieci poprzez współpracę z podcasterami, mediami cyfrowymi i stronami z memami w mediach społecznościowych. Sztab prezydenta Bidena proponuje wynagrodzenie 65-85 tys. dol. rocznie (255-333 tys. zł) i wymaga obecności na miejscu w Wilmington w stanie Delaware. Dodatkowym wymogiem jest co najmniej dwuletnie doświadczenie w branży wideo, mediów albo rozrywki (w tym w mediach cyfrowych).

Proponowane wynagrodzenie, choć nie jest bardzo wysokie jak na USA, pozwoli na bezproblemowe wynajęcie mieszkania w Wilmington (od ok. 1300 dolarów za miesiąc) i opłacenie rachunków oraz innych kosztów życia.

Memy kluczowe dla kampanii Joe Bidena?

Poszukiwania specjalisty, który będzie identyfikował najlepsze strony do umieszczania memów oraz je współtworzył, nie jest przypadkowe. Memy są w dużej mierze tworzone przez najmłodsze pokolenie, tzw. Zetki i dla Zetek. Co oczywiście nie oznacza, że nie trafiają też do starszych generacji. Jednak w memach widać różnice pokoleniowe – te adresowane do Boomerów nie śmieszą Zetek i odwrotnie.

Dla Joe Bidena, który ma trudności z trafieniem do młodszego pokolenia, wsparcie kampanii odpowiednio dobranymi i dobrze dystrybuowanymi memami może być kluczowe. Potencjalni wyborcy z młodszego pokolenia nie są świadomi tego, co robi Biden w ramach walki z kryzysem klimatycznym (co akurat dla Zetek jest ważne), albo by wesprzeć młodych na starcie życia.