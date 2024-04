Rada Polskich Mediów reaguje na "ataki polityków partii rządzących na dziennikarzy"

Artur Bartkiewicz: Do kogo naprawdę pisze Andrzej Duda, pisząc list do przywódców państw NATO

Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że wystosował do przywódców państw NATO list z apelem, by kraje sojuszu przeznaczały na obronność co najmniej 3 proc. PKB. Wydaje się jednak, że prawdziwy adresat listu jest inny.