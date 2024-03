Wnuki Disneya wspierają szefa koncernu w walce z inwestorami

Czwórka wnuków Roya Disneya, starszego brata Walta, jednego z założycieli Walt Disney Co., wyraziła poparcie dla Boba Igera, CEO firmy w liście otwartym skierowanym do akcjonariuszy. Roy P. Disney, Susan Disney Lord, Abigail E. Disney i Tim Disney stwierdzili wprost, że firmie zagrażają „samonamaszczeni” inwestorzy-aktywiści, którzy są „wilkami w owczej skórze” czekającymi na to, by rozszarpać firmę na kawałki.

Miliarder naciska na zarząd Walt Disney Co.

Poparcie dla zarządu firmy wyrazili również wnukowie Walta Disneya – Walter Elias Disney Miller, Tamara Miller, Jennifer Miller-Gogg i Joanna Sharon Miller. W swoim, osobnym liście otwartym, poparli Igera i zarząd oraz sprzeciwili się nominacjom zgłoszonym przez lidera inwestorów-aktywistów Nelsona Peltza.

Miliarder Nelson Peltz, który kieruje Trian Fund, od dawna wywiera naciski na zarząd koncernu Walt Disney. Peltz odniósł pewne sukcesy skłaniając giganta do cięcia kosztów czy zwiększenia cen subskrypcji serwisu VOD.

Trian Fund „kocha Disneya”, ale krytykuje plany inwestycyjne

Jednak w styczniu Trian Fund zaczął się domagać zwolnienia dyrektorów Michaela Fromana i Marii Eleny Lagomiasino i zastąpienia ich Peltzem i byłym dyrektorem finansowym Disneya Jayem Rasulo. Peltz, za pośrednictwem Trian Fund, krytykuje także plany inwestycyjne Walt Disney Co.