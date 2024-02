Lajfstajlowy portal przestaje publikować treści i zwalnia setki pracowników

Już w maju 2023 roku Vice Media ogłosiła upadłość. Została jednak kupiona przez Fortress Investment Group i kontynuowała działalność. Wciąż jednak nie przynosiła ona takich przychodów i dochodów, jakie powinna, by móc utrzymać się na powierzchni. W związku z tym zaprzestano publikacji na vice.com, a setki pracowników będzie musiało szukać nowej pracy.

Współpraca z uznanymi firmami medialnymi

– Dystrybucja naszych treści cyfrowych w sposób, w jaki robiliśmy to wcześniej, nie jest już dla nas opłacalna. To, niestety, oznacza, że będziemy redukować zatrudnienie, eliminując kilkaset stanowisk – stwierdził CEO Vice Media Bruce Dixon w wysłanym do pracowników dokumencie, do którego dodarło BBC.

Vice Media chce dalej sprzedawać swoje treści, ale w tym celu zamierza „nawiązać współpracę z uznanymi firmami medialnymi”. Informacja, która przekazana została pracownikom, ma zostać oficjalnie ogłoszona w najbliższym czasie – twierdzi BBC.

Awangarda zmian w mediach

Vice Media powstała w 1994 roku jako magazyn Voice of Montreal. Z czasem rozrosła się do firmy działającej w 30 krajach, a w 2017 roku wyceniano ją na 5,7 mld dolarów. Uważano wtedy, że jest ona awangardą zmian w mediach, dzięki skierowanym do młodych odbiorców treściom przekazywanym wieloma kanałami – w druku, internecie, telewizji czy za pomocą wydarzeń i muzyki. Ostatnim głośnym filmem, wyprodukowanym przez Vice Media, był dokument o Wołodymyrze Zełenskim w reżyserii Seana Penna.