Andrzej Ryk dyrektorem sprzedaży Grupy Gremi Media

– Cieszę się, że tak doświadczony menedżer dołączy do naszego zespołu. Rozwój naszej oferty i portfolio produktów to jeden z naszych priorytetów. Doświadczenie z produktami online, które Andrzej Ryk wnosi do Grupy, jest bezcenne – mówi Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media SA.

Andrzej Ryk karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Presspublice, wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”, z którą był związany przez 18 lat. Od 2012 roku związany z Grupą Interia. W 2014 roku objął sprzedaż online Bonnier Business Polska, a w 2015 roku wrócił do Interii, aby odpowiadać za sprzedaż reklam i projektów w obszarze biznesu. Od 2021 roku Andrzej Ryk był dyrektorem rozwoju w DGP.

Za sprzedaż reklamy oraz operacyjne zarządzanie działami sprzedażowymi spółki w Gremi Media od września 2023 roku odpowiada dyrektor operacyjna pionu komercyjnego Eliza Witkowska, która raportować będzie do Andrzeja Ryka.

Gremi Media SA wydaje dzienniki „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, a także serwisy internetowe (z których korzysta 7,1 mln realnych użytkowników, Gemius Mediapanel, grudzień 2023), tj. rp.pl, parkiet.com, historia.uwazamrze.pl, oraz serwisy branżowe, m.in. regiony.rp.pl, zdrowie.rp.pl, edukacja.rp.pl, pieniądze.rp.pl, logistyka.rp.pl, kobieta.rp.pl czy klimat.rp.pl. Ponadto Gremi Media posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk SA oraz Kancelarie RP sp. z o.o.